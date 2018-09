De beste films van filmfestival Camera Japan

One Cut of the Dead

"Dit is dé underground hit van het jaar. In Japan worden veel films gemaakt, maar dat een film landelijk in bioscopen draait komt bijna nooit voor. Zeker niet met een klein budget. One Cut of the Dead, over een filmcrew die een zombiefilm draait, neemt zichzelf in de zeik en is erg goed vanwege de bijzondere opbouw."

Zaterdag 6 oktober (23.59 uur)

Kriterion