De beste dateplekken van Amsterdam

Lekker gezellig

Sommige Amsterdammers zijn voorlopers, early-adapters, avant-garde grensverleggers en gewoonweg ontzettend creatief in het bedenken van hyperoriginele droomdates. En er zijn mensen zoals jij, die gewoon een fijne kroeg zoeken, met warm licht en vriendelijke bediening, waar je gewoon even een gewoon biertje kunt drinken met een gewone date. En het liefst een béétje centraal, want dan kun je letterlijk alle kanten op.



Het is een beetje stoffig en het ruikt soms een beetje naar dooie muis, maar qua sfeer zit je in Café Schiller snor. Het art-deco schrijverscafé is een lieve oase in de toeristche horecafuik die het Rembrandtplein verder is. Plus: er zijn garnalenkroketjes.



Café De Dokter is een piepklein bruin kroegje en komt net uit een sprookjesboek. Het licht is gedimd, de kastelein is amicaal, maar niet té, en weggestopt in een donker hoekje vind je het meest knusse tafeltje van de binnenstad. Voordeel: de G&T's. Nadeel: het trappetje naar de wc in combinatie met nette schoenen.



Heel anders is de hotelbar van The Hoxton, waar beneden ruime stoelen staan en boven een decor-achtig bibliotheekje is gebouwd. Je kijkt uit op de gracht, fijn barpersoneel schenkt lekker door en er is altijd plek. Doe hier wel rustig aan als je weet dat de rekening straks voor jou is.



