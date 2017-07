De beste beoordeelde restaurants van 2017 tot nu toe

Sham (8-)

Sham is het eerste Syrische restaurant van de stad. De gerechten zijn fris en gul en het personeel is zeer gastvrij. De mezze zijn kunststukjes: knettervers, ­zorgvuldig bereid en spetterend van smaak. De gekruide lamsspies is te zout, maar de freekeh (€14,95), jonge tarwe die in de aar wordt geblakerd en daardoor een bijzondere, rokerig-groene smaak krijgt, is heel lekker.

Warmoesstraat 36

www.shamrestaurant.nl



FC Hyena (8)

Bij FC Hyena - geen voetbalvereniging, maar een filmclub - mogen de robuuste gerechten mee de zaal in. Dat maakt een vrolijkmakende plek. Het menu is beknopt en zorgvuldig samengesteld. De geroosterde bloemkool is precies fijn ­gegaard, De 'makreelrillettes' smakelijk en we smullen van de substan­tiële, smakelijke groentegerechten.

Aambeeldstraat 24

www.fchyena.nl