De avond krijgt alsnog glamour, dankzij een zak chips

Tussen de shots door kregen ­sommige acteurs een badjas, het was frisjes. Daarna nog een paar keer dezelfde scène, gefilmd vanuit een andere hoek.



Toen het eenmaal klaar was, toch zeker na tweeën, klapten ze voor ­elkaar. Torenstra deed een rugzakje om, ik denk dat hij met de fiets was.



Dat is showbizz in de praktijk.



's Nachts eindeloos dezelfde vijf zinnen over en weer herhalen en dan met de fiets naar huis.



Ergens volgend jaar gaat de film Singel 39 - ik ben het gaan vragen, journalist die ik ben - vast ook in Tuschinski in première en is er ­applaus en zijn er vrienden en ­familie en een dj na afloop. Ze hebben er hard genoeg voor gewerkt.



Terug naar Doris, een romcom, uiteraard, het is maandag.



Een jongeman biedt me een ­gekoeld flesje met een rietje aan. Ik vraag beleefd, maar ook een beetje om te plagen, wat het is.



"Een soort van wijn met bubbels."



Prosecco, check. Of hij roze is, kan ik niet zien, maar het spul heet Red Ritz, dus ik zit in de buurt.