Uit het water komen zakjes paprika wokkels, kauwgum, wiet, sigaretten natuurlijk en een hele vuilniszak. En een zakje met een hondendrol.



Excuus?



"Dat is een veel gevonden zakje, hoor," zegt schipper Patrick de Reus. "Dan denk je: we maken de straat schoon, maar gooien ze het gewoon in de gracht."



In de boot staan bakken voor gescheiden plastic. We hebben het over doppen, restafval, transparant afval en flessen.



Kijk nou, een heel pak chocomelk in een netje. Wat zijn mensen toch lompe boeren.



Een glühwein dan maar.



De aarde redden is best een vrolijke gelegenheid. We varen langs een flesje Spa, maar drie netten missen hem nèt, nèt, nèt.



"Oewwwwwwwww." Dat hoor je normaal alleen in een voetbalstadion na een gemiste kans.



We draaien om. We laten ons hier niet sollen door een flesje Spa.