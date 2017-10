De 8 leukste feestjes tijdens Halloween

Satan Loves You

Ook het Huis van Iemand Anders hult zich dit weekeinde in griezelsferen. Zombie ZsaZsa en Terrifying Tende organiseren op de Van Woustraat 2 een huisfeestje ter ere van Satan. Want, zo schrijven zij, waarom zou je god aanbidden, na alles wat je hebt doorstaan? 'Geef je liever over aan Satan, want hij houdt van jou.' Dat is nog eens klare taal.

Huis van Iemand Anders

Vrijdag 27 oktober 21.00 tot 03.00 uur

Gratis



Laat je omtoveren

Geen zin om feestwinkel na feestwinkel af te gaan voor een goede outfit? En al helemaal geen zin om met je rood geschminkte duivelskop door de stad te fietsen? Cantina in de Marktkantine biedt uitkomst: daar kan je je ter plekke onder handen laten nemen door schmink teams en delen ze gratis Halloween kleding uit, zodat niemand meer een excuus heeft om niet in thema te komen.

De Marktkantine

Vrijdag 27 oktober van 22.00 tot 05.00 uur

Tickes €17,75