De 5 beste Proefwerken van het voorjaar

Entrepot (9)

Wat een intens plezierige zaak is Entrepot, met slimme, perfect uitgevoerde gerechten die subtiel schitteren in hun eenvoud. Het menu is een bijna dagelijks aangepast lijstje gerechten tussen de €6 en €15. We zien veel groenten en veel van open vuur. De biet in beurre blanc is monumentaal: zó ogenschijnlijk simpel en zó lekker, dat het bijna onrechtvaardig lijkt dat je het nog nooit eerder zo hebt gegeten.

De gerechten zien er bedrieglijk eenvoudig en moeiteloos uit. Maar ingrediënten zó bijzonder laten rollen in gerechten die zo vanzelfsprekend en comfortabel smaken, dat is natuurlijk precies de kunst. Wát een fijne zaak. Lees hier de complete recensie.

Entrepotdok 8