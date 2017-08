De 10 beste massagesalons volgens Amsterdammers

Barbara Germin, van salon We Like Massage

Prijs: 80 euro per uur en 100 euro per 1,5 uur (aan huis). In de pop-upsalon 25 euro per 30 minuten en 45 euro per uur.

Specialiteit: "Ik combineer verschillende technieken, maar het liefst werk ik met de Hawaiaanse lomi lomitechniek. Dat is een vloeiende massagetechniek, bijna als een dans. Het is stevig waar nodig, maar ook zacht en ontspannend."

Setting: "Als ik naar een klant ga neem ik handdoeken en een massagetafel mee. Ook heb ik een eigen playlist. Ik haat klankschalenmuziek, regenwoudgeluiden en van dat 'Buddha-chantgedoe'. In mijn lijst staat chille muziek: Joni Mitchell, Jose Gonzales en Joep Beving. Ik maak zelf olie, op basis van kokosolie. Allemaal organic. Mijn pop-upsalon zit in vintagewinkel Emporium of Wonders, in Noord. De massageruimte is ingericht met Perzische tapijten, vintage kastjes en veel hangplanten."

Waarvoor moet je juist níet bij jou zijn? "Als je een harde, onpersoonlijke massage zonder opbouw wil."

Tipgevers zeggen: "Barbara is een heerlijke vrouw: grappig, warm en lief" "Als Barbara je onder handen heeft genomen, voel je je als herboren!" " "De massages zijn geweldig, en waar kun je beter ontspannen dan thuis?"