De 10 beste feestjes van dit weekend

Van Gogh & Japan expositie

De Van Gogh & Japan expositie vertelt aan de hand van maar liefst honderd kunstwerken over de invloed van de Japanse kunst op het werk van Van Gogh. De tentoonstelling is bijzonder, want het is de eerste ooit over dit onderwerp. En dat terwijl Van Gogh enorm was geïnspireerd door de Japanse kunst.

Een van de hoogtepunten is het zelfportret met verbonden oor, dat sinds 1930 niet meer in Nederland te zien is geweest.

Zaterdag 23 juni (18.00-21.00) gratis voor Amsterdammers

Van Gogh Museum