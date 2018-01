Dchar speelt voorstellingen Oumi en Dad achter elkaar

Dchar toerde de afgelopen jaren met beide voorstellingen met veel succes in heel Nederland. In Oumi speelt de acteur zijn moeder. Maria Goos (Cloaca) schreef de tekst op basis van interviews met de moeder van Dchar.



In Dad vertelt Nasrdin Dchar een persoonlijk verhaal over zijn vaderschap en hoe hij daaraan vorm wil geven in een tijd waarin de samenleving zo verdeeld is. Tussen de twee voorstellingen zit een dinerpauze waarin Marokkaans eten wordt geserveerd.



De kaartverkoop is van start gegaan.



