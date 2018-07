David Byrne in november in Amsterdam

De oud-voorman van Talking Heads maakt op 4 november zijn opwachting in Amsterdam.



De tour staat in het teken van het pas verschenen en gelijknamige album, American Utopia. Het is Byrne's eerste solo-album sinds 2004.



Afgelopen weekend was Byrne al in Nederland, voor een concert op het festival Down The Rabbit Hole. Zijn tour startte in maart in de Verenigde Staten. Hij reisde vervolgens door naar Zuid-Amerika en Canada. In juni maakte Byrne de oversteek naar Europa.



De kaartverkoop voor het concert op 4 november start vrijdag 6 juli om 10.00 uur.



Lees ook het interview met David Byrne: 'Amerika is zijn inspirerende rol kwijtgeraakt'