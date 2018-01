David Byrne deelt optimistische visie in De Balie

Byrne: "Ik heb veel dingen gedaan - shows, schrijven, fotografie, muziek - en al die dingen zijn of wijzen me op dingen die me hoopvol stemmen. Dat kunnen muziekoptredens zijn of iets wat ik gehoord, geproefd of gezien heb, maar vaker nog zijn het innovaties op het gebied van energie, stadsplanning of vervoer."



Byrne geeft een serie lezingen door heel Europa voorafgaand aan zijn nieuwe solo-album American Utopia dat op 9 maart uitkomt.



Fietsenrekken

Byrne is vooral bekend als frontman van The Talking Heads, maar schreef ook boeken (The Bicycle Diaries, How Music Works), heeft als kunstenaar solo-exposities in musea wereldwijd, en ontwierp fietsenrekken voor de stad New York.



"We zijn heel blij dat David Byrne in De Balie komt spreken", zegt Yoeri Albrecht van De Balie. "Talking Heads heeft de inhoud nooit geschuwd, altijd maatschappijkritiek verwoven in hun muziek. En dat past bij wat wij doen bij De Balie: via de kunsten iets zeggen over de eigentijdse maatschappij."



David Byrne in De Balie

Zondag 28 januari (20.00) gratis (wel reserveren)

De Balie