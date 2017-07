David Bowies musical Lazarus naar DeLaMar

Dat kondigt Albert Verlinde aan in een interview dat zaterdag in de Volkskrant verschijnt. Verlinde is directeur van Stage Entertainment Nederland, dat de productie van het stuk voor z'n rekening neemt. Regisseur is Ivo van Hove, die directeur is van Toneelgroep Amsterdam en Lazarus samen met Bowie maakte.



Lazarus is gebaseerd op Bowies cultfilm The Man Who Fell to Earth uit 1976 en bevatte al bestaande en nieuwe liedjes van Bowie. De wereldpremière was eind 2015 al in New York. De toen al doodzieke Bowie was daar nog bij. Het stuk had ook voor het eerst in Amsterdam gespeeld kunnen worden, maar paste destijds niet in de toen lopende programmering van de Stadsschouwburg.



Later ging Lazarus nog naar Londen en volgend jaar dus naar Amsterdam. Van Hove stelt momenteel samen met regisseur en producent Job Gosschalk een cast samen, zegt Verlinde in de Volkskrant.



Die zal uit Nederlandse acteurs bestaan. De liedjes in het stuk blijven wel Engelstalig. De bedoeling is dat Lazarus vanaf september 2018 in ieder geval een half jaar in het DeLaMar te zien blijft.



