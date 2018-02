Datinghorror in de kroeg: niet alles is een Disneyfilm

Op de tweede date gooide ze zich overigens alsnog te grabbel en inmiddels zijn we drie jaar bijzonder gelukkig samen.



Het Comedy Café zit stampvol jongelui, zowat allemaal buitenlandstalig trouwens. De verhalen van de storytellers zijn allemaal erg amusant, maar het probleem is: ze komen alleen tot hun recht als je ze heel uitgebreid beschrijft, het is storytelling tenslotte, dus ik heb plek voor eentje. Ik kies voor die van Esra Dede.



Begin twintig was ze en later die dag zou ze terugvliegen vanuit Lissabon. In de Starbucks kreeg ze oogcontact met een jongen, over en weer. Een half uur lang.



Uiteindelijk drentelde de jongen een paar keer tussen haar en de uitgang, gooide tenslotte een papiertje in haar gezicht en rende de tent uit. Er stond: you're cute, en een telefoonnummer.



Dit is een Disneyfilm, dacht Esra, en ze sms'te hem dat ze op het punt stond het land te verlaten. De jongen sprong meteen in een taxi.



Probleem: hij sprak geen woord Engels. Esra, romanticus, besloot gewoon op alles ja te antwoorden.



Tot aan de gate ging hij met haar mee en daar kwam het er dan eindelijk van.

De zoen.



De meest gruwelijke zoen ooit.



"Alsof hij mijn tandenpoetste met zijn tong."



Terug in Nederland kreeg ze een e-mail. Ze had blijkbaar toegezegd zich tot het christendom te bekeren en met hem mee naar Brazilië te verhuizen.