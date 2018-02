Date de barman of trouw voor een dag in de Flirthallen

Fans van programma's als The Bachelor kunnen hun hart ophalen, want tijdens 'Date the bartender' worden uit alle Facebooklikes vijf gelukkige winnaressen geselecteerd voor een date met de barmannen.



Huwelijksbootje

Ondertussen worden hapjes in ­Valentijnssfeer geserveerd en is er een speciale gin-tonic met rozenlimo­nade. De toegang is gratis.



Overigens is het niet geheel een ­vrijgezellenfeestje. Kersverse en meer geoefende stellen kunnen ­tussen de bedrijven door met elkaar in het huwelijk treden bij trouw­ambtenaar Mr. Extravaganza. Geen zorgen: ­zodra de klok twaalf uur slaat wordt het droomhuwelijk automatisch ­ontbonden.



De Flirthallen, Hannie Dankbaarpassage 47



Lees ook: Parools Valentijnsgids voor lovers en haters