Dat was alles bij elkaar echt te veel sulfiet van het goede

Ik zit in de tram en googel 'sulfiet'. Zo meteen heb ik een wijnlunch met de presentatie van Sure - eindelijk een natuurlijke sulfietvervanger in wijn. Ik heb best vaak wijn gedronken, maar nog nooit sulfiet geproefd. Bovendien ben ik net wakker.



Sulfiet, ook wel SO2 of zwavel­dioxide, wordt aan wijn toegevoegd als conserveringsmiddel.



O, is dat alles? Ik schrok al.



Ik lees ook dat sulfietintolerantie de laatste tijd flink toeneemt.



Mijn god, als dit gaat rondzingen, wordt sulfiet straks nog de nieuwe gluten. Tot voor kort was het nog bijzonder zeldzaam, maar nu krijg je glutenintolerantie al gratis bij een jaarabonnement op Yoga Magazine.



Op de stoep voor L'invité krijg ik een glas witte wijn en een oester. Het is twaalf uur. Gelukkig heb ik thuis wel al een kopje koffie op.



Even later zit ik aan tafel: tegenover me wijnschrijvers Onno Kleyn en Esmee Langereis, naast me Stan Beurskens, de wijnmaker zelf. Er wordt een nieuw glas ingeschonken.