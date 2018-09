Dat is het lichaam in opstand

Prikkelend. In mijn geval toepasselijk ook. Heel af en toe, goddank niet vaak, had ik kennis aan een mevrouw die graag danste. Een hoop mannen kennen die scènes wel. Ah joh, toe nou, even die dansvloer op, is leuk toch?



Het lichaam in opstand.



Ik probeerde altijd tijd te win­nen met een aantal hoognodige extra consumpties, maar ont­komen deed je nooit. En daar ging dat lichaam.



Ik moet zeggen, eenmaal met die voetjes van de vloer kwam ik er nog best mee weg ook. Een beetje ­onnozel, malle bewegingen, jezelf vooral niet te serieus nemen.



Zoals deze rubriek, nu ik er zo over nadenk. Zo dans ik.



Ik kom in gesprek met Maritska Witte, ook van het dansgezelschap. Ze gaat zo een praatje houden.



Fijn, zeg ik, en ook dat ik ­benieuwd ben naar de titel­verklaring.



Witte: "Dat snap ik. Daar ga ik zo nog iets over zeggen."



Ik vertel haar nog wat mijn interpretatie van 'het lichaam in opstand is' en zij zegt dat dat ook een invulling is.



Even later staat ze met een ­microfoon, onder aan een ­industriële trap. Nu gaan we het weten.