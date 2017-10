Dance-marathon van 62 uur van start

Metaldance in Noorderlicht

Gooi electro, oldskoolhiphop, afrofunk, postpunk, industrial, new wave en alle obscure plaatjes uit de eighties in een grote soeppan en je krijgt een metaldanceset van de Engelse dj, producer, labelbaas en kunstenaar Trevor Jackson - een grote maar eigenlijk vrij onbekende naam.



De alleskunner is al sinds 1987 actief en in al die jaren exposeerde hij in musea als het het Guggenheim en werkte hij samen met artiesten als U2, UNKLE, Tiga, Soulwax en Massive Attack. Hij draaide in alle grote clubs, zoals het Londense Fabric, en ontwierp menig albumcover.



De lui van de Rotterdamse club BAR - ja, ook in 010 kunnen ze het Amsterdam Dance Event waarderen - hebben Jackson weten te strikken voor hun Everlasting BAR Love in Noorderlicht op de NDSM. Eigenaar Jetti Steffers is al jaren fan van Jackson en is supertrots dat hij nu op het feestje van BAR draait.



Jackson is, zo schrijft hij op zijn Facebookpagina, inmiddels op een punt in zijn carrière dat het hem geen bal kan schelen wat hij draait - of in welk genre mensen hem indelen - zolang het maar ‘goede spannende muziek’ is. En dat is te merken. Het is geen gemakkelijke rampestampset die Jackson het selecte groepje in Noorderlicht voorschotelt maar de fijnproever kan zijn hart ophalen. Ook leuk: Shazaamen welk nummer Jackson nu weer tevoorschijn heeft getoverd in zijn metaldance-set, zoals hij het zelf noemt. (VS)