Art Rotterdam bestaat twintig jaar en de festiviteiten beginnen met een pre-borrel in het CitizenM hotel - in Amsterdam.



Misschien moet ik dat even ­herhalen.



Er is dus een kunstbeurs in Rotterdam en die bestaat twintig jaar. Dat is heel bijzonder, dus dat moet je vieren en toen hebben ze besloten: laten we beginnen met een borrel. In Amsterdam.



Ja jongens, dan moeten jullie voortaan ook niet meer zeuren, hè. Geen wonder dat Amsterdammers geloven dat ze de navel van de ­wereld zijn.



Straks wordt prins carnaval van Maastricht in café Papeneiland ­gekozen en wordt de volgende 'it giet oan' uitgesproken bij een roei­vereniging aan de Amstel.