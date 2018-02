Dan komt de kritiek en het dansen wordt vechtdansen

Stel, je hebt podiumvrees. En je bent bang voor de kritiek van publiek en journalisten. Dan maak je daar een theatervoorstelling over, en je nodigt Schuim uit voor de naborrel.



Voor Cecilia Moisio is optreden 'als het baren van een kind'. Dat is theatertaal voor: geen pretje. Of: nogal een dingetje.



Ook zangeres Ineke Vandoorn is altijd al een dag voor een optreden angstig. Daarover gaat hun voorstelling I Can See Myself Through Your Eyes. Na een optreden in Utrecht is dit de première in Amsterdam.



Het is twee minuten voor half negen en de grote zaal van Bellevue is nog altijd dicht. Ik heb dan meteen beeld: die arme stakkers liggen natuurlijk kotsend boven de wasbak.



Een Tic Tac, verstand op nul en gáán, zeg ik.



Daar gaat de zaal al open.



Het publiek wordt verzocht niet op de tribune te gaan zitten, maar rondom een lichtgevende cirkel op het podium. Ik bedank beleefd. Met mijn postuur ga ik hier altijd een zicht belemmeren. Ik neem alsnog plaats op de tribune.