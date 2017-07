Dan Brown geeft lezing nieuw boek in Paradiso

Dat meldt uitgeverij Luitingh-Sijthoff, die voor dit evenement samenwerkt met The John Adams Institute.



Op 3 oktober verschijnt de nieuwe thriller in een aantal landen tegelijk. Opnieuw is de hoofdrol voor professor Robert Langdon, die nu allemaal avonturen beleeft in Spanje. Codes, wetenschap, religie, geschiedenis en architectuur zijn weer de smaakmakers, maar nu ook moderne kunst en innovatieve technologie. Langdon komt onder meer terecht in het Guggenheim-museum in Bilbao.



Dan Brown verkocht al meer dan 200 miljoen boeken in 56 landen.