Dalai Lama leent rolschildering uit aan De Nieuwe Kerk

Er zijn meer dan zestig voorwerpen te zien, eeuwenoud of modern. De tentoonstelling loopt van 16 september tot 3 februari.



De thangka die door de Tibetaanse leider in bruikleen wordt gegeven, is vervaardigd in de negentiende eeuw en maakt deel uit een reeks schilderingen die het levensverhaal van de Boeddha illustreren.



Jong & hedendaags

Het oudste object van de expositie dateert uit de derde eeuw, het jongste is nog maar maanden oud. Een van de blikvangers is een ruim twee meter hoge, staande Boeddha uit de vijfde of zesde eeuw. De moderne kunst komt van onder anderen Ai Weiwei en Yoko Ono.