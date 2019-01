Dag KFC, voortaan bestellen we onze kip wel bij Uncle Lee

Restaurant Uncle Lee

Open ma-zo 17.00 tot 00.00 uur.

Bestellen via Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €24,90 voor boutjes, wings en boneless chicken, rettich, koolsla en rijst

Aanrader Ja. Ga. Dit. Eten. De fantastisch dikke korst. © Monique van Loon

Je kunt per kipdeel een saus kiezen, zodat niet alles hetzelfde smaakt. Ik doe er ook nog een mediumportie hete boneless chicken bij (€ 6,95), zodat ik drie soorten marinades kan testen (fire, sweet en soja).



Tok tok!

Na dertig minuten staat de bezorger op de stoep. Hoewel het een dik kwartier fietsen naar mijn huis is, komt alles warm aan. De zaak bedient een enorm groot postcodegebied, dus ze zullen wel gewend zijn ver te trappen. De verpakkingen zijn goed, want al het eten is in perfecte staat.



Is de kip zo goed als men beweert?

Misschien nog wel beter. De fire chicken is pittig en smakelijk, maar de sojasaus-glaze is mijn favoriet: verslavend lekker. De sweet chilli is ook niet onaardig, maar doet mij iets te veel denken aan de zoete saus bij de ku lo yuk van de Chinees. Maar waar ik vooral om sta te springen, is de fantastische dikke korst.



Het korstje om de gefrituurde kip van bijvoorbeeld KFC doet altijd een beetje cornflake-achtig aan, maar dit deegjasje lijkt eerder op dat van een oliebol. Soms zacht en luchtig, soms keihard krokant. En ondanks het tweemaal frituren is het vlees binnenin belachelijk mals gebleven.



En de bijgerechten?

Die zijn even goed. Het zoetzuur van rettich is stevig, bitter en zuur - een perfecte kompaan bij de vette kip. De koolsla idem dito: een frisse en knapperige tegenhanger. De gestoomde rijst is lekker plakkerig, deze mag wellicht wel nog wat zout hebben.



Nog een keer bestellen?

De porties zijn enorm (ik had er nog een tweede dag lunch én avondeten aan) en de kwaliteit is top. Let op: dit wordt de populairste zaak van 2019.