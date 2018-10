Dag 2: Japanners en Amsterdammers bouwen feestje

Vrouwelijke top-dj's in de Gashouder

In aanloop en tijdens ADE is er al veel over gesproken: vrouwelijke dj’s in de top van de dance-industrie. Mariana Sanchotene, de nieuwe directeur van ADE, zei in deze krant al dat ze in de toekomst graag meer vrouwen in de DJ mag top 100 zou willen zien. Awakenings presenteert vanavond in de Gashouder in samenwerking met het Drumcodelabel een line-up die wordt gedomineerd door een paar vrouwelijke toppers uit de technoscene.



Zo sluit de Belgische Amélie Lens straks af, draait de Britse Nicole Moudaber back to back met Dubfire en heeft de Zweedse Ida Engberg het publiek eerder al flink opgezweept. Wat nou geen vrouwen in de top?



Awakenings geeft trouwens maar liefst zeven feesten in de Gashouder, toch een beetje de technotempel van Amsterdam geworden. Awakenings huist er al sinds 1997. Voor de feesten op zondag zijn nog kaarten.



