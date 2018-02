Concertgebouworkest 'breder dan gedacht'

Ramsey Nasr bewerkt de tekst, Ivo van Hove doet de regie, David Robertson is de dirigent. De muziek moet nog worden gekozen voor de voorstelling die in april 2019 in Carré te zien zal zijn.



De productie is onderdeel van de Horizon-reeks, net als in oktober De zeven hoofdzonden van componist Kurt Weill, met zang van onder anderen Wende (Snijders). 'We spreken een breder publiek aan dan veel mensen van ons denken,' klonk het maandag bij de presentatie.



130 jaar

Van elke zaal, die gemiddeld voor 90 procent vol zit, bestaat een kwart uit nieuw, vaak wat jonger publiek. Daarvan is dik 10 procent overigens toerist.



Het orkest viert komend seizoen het 130-jarig bestaan en er is allerlei nieuws te beleven: bijvoorbeeld het eerst concert ooit op Cyprus, in een amphitheater. Niet voor het eerst, maar door de wereldwijde crisis wel voor het eerst na tien jaar, is er ook weer een tournee naar meerdere staten in de VS.



Muziekstudio's

Op steenworp afstand van het Concertgebouw krijgt het orkest er een kantoor met muziekstudio's bij. Veel van de jonge musici kunnen geen ruim huis in de buurt betalen en dat is lastig repeteren. Oefenen kan in die studio's, vooral omdat het vaak kamermuziek betreft.



Staf en orkestleden zullen elkaar ook vaker zien en daarvan wordt veel goeds voor de orkestcultuur verwacht.



Verder is er ruimte om bijvoorbeeld scholen te ontvangen. Van de benodigde 12,5 miljoen is 8,5 miljoen binnen.



Vrouwen

Zijn vrouwen als componist en dirigent bij het Concertgebouworkest nog niet dik gezaaid, het Concertgebouw regelt dat volgend jaar anders. Barbara Hannigan, Mirga Gražinyté-Tyla en Susanna Mälkki zwaaien er de dirigeerstok, Tansy Davies wordt een tijdje huiscomponist en werk van Roxanna Panufnik, Camille Pépin, Alma Mahler, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn en Alba Rosa Viëtor wordt gespeeld.



Het Concertgebouw heeft ook een speciale primeur: het krijgt voor de allereerste keer het orkest van het Scala in Milaan op het podium.