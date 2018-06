Concert The Chemical Brothers in Afas Live

Dat heeft concertorganisator Mojo woensdag bekendgemaakt.



The Chemical Brothers, bestaande uit Tom Rowlands en Ed Simons, worden gezien als de grondleggers van de big beat-sound en de progressive house.



Het duo brak eind jaren negentig door met de hit Hey Boy Hey Girl. Later volgden hits als Galvanize en Do It Again. In 2015 kwam het laatste album Born In The Echoes uit.



De kaartverkoop (€49,50) voor het concert begint vrijdag.