Concert D'Angelo in Paradiso nu definitief afgelast

Dat maakt zijn management bekend. Het concert dat D'Angelo eind juni zou geven in Paradiso is afgelast wegens gezondheidsproblemen van de Amerikaanse zanger. Dat is te lezen op de site van de poptempel.



Volgens Paradiso heeft het management van de artiest laten weten dat hij zeker zes maanden niet mag touren. Kaartkopers kunnen hun tickets retourneren via een contactformulier.



Uitgesteld

In februari werd al bekendgemaakt dat de zanger zijn optredens zou uitstellen. De reden werd toen door Ticketmaster niet naar buiten gebracht.



De zanger trad drie jaar geleden ook twee keer op in Paradiso. Die optredens waren stijf uitverkocht. 'Het concert in Paradiso is onbedaarlijk funky en D'Angelo en zijn band blijven maar door gaan,' schreef onze recensent destijds en waardeerde het optreden met vijf sterren.



