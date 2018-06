Componist soundtrack Suits naar Q-Factory

Naast de Suits soundtrack werd de muziek van Jonathan Linaberry, zoals de New Yorker eigenlijk heet, ook gebruikt in de marvel Daredevil.



In de Q-Factory zal Linaberry zijn nieuwste plaat Ones To Keep Close ten gehore brengen. Het album belooft soul, folk, gospelinvloeden en een nummer met Americana-zangeres Nicole Atkins.



De kaartverkoop (€13,50) is al gestart.



The Q-Factory

The Bones of J.R. Jones

Vrijdag 26 oktober 21.00 uur