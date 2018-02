Complimentjes, huldigingen en acrobatiek: dit zijn onze weektips

Olympische huldiging

Zondag 25 februari sluiten de 23ste Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De Olympische ploeg komt maandag 26 februari aan in Nederland en wordt gehuldigd in het Olympisch Stadion.

Maandag 26 februari, 18.00 uur, Olympisch Stadion



Rise and Shine

Galerie Gerhard Hofland toont voor de zevende keer het werk van de Brit Michael Kirkham. De taferelen zijn schrijnend en unheimisch, suggestief, soms expliciet, maar geen enkele is puur pornografisch, banaal of plat. Dit is de laatste week dat zijn werk in de galerie te zien is.

Maandag 26 maart, Bilderdijkstraat 165