Complimenten voor de te verwachten chaos

In de Kanarieclub zijn een hoop kleine kinderen en daar komt geluid uit. Dat zat er ook wel een beetje in: ze hebben hier een ­ballenbak en het boek dat wordt gepresenteerd heet Éven tot tien tellen.



Een kinderboek, ook voor moeders.



Al die tips over opvoeding, mijn god, er gaat bij mij meteen een beerput open. De vloek die in mijn tijd door het pedagogische land ging, was: het goede benoemen en het slechte negeren.



Dus het ene broertje terroriseerde het andere broertje de hele dag, maar het laatste half uur voordat vader thuiskwam - geen toeval - speelden ze rustig samen. Dan mocht ik niet zeggen: hoe haal je het in je hoofd je broertje te slaan, te bijten, enzovoorts, nee, dan moest ik zeggen dat papa het héél erg knap vond dat hij op het laatst zo gezellig met zijn broertje had gespeeld, echt heel blij mee.