Comedian Aziz Ansari voor het eerst naar Amsterdam

Aziz Ansari begon in 2000 als stand-up comedian, maar brak door met zijn rol in de satirische serie Parks and Recreation. Zijn zelfgeschreven komedieserie Master Of None op Netflix heeft hem ware beroemdheid verschaft. De serie won meerdere awards en Ansari zelf won onder meer twee Emmy's en een Golden Globe.



De show is onderdeel van zijn Road To Nowhere wereldtournee, zijn eerste grote klus na beschuldigingen van grensoverschrijdend seksueel gedrag.



Beschuldiging

In januari 2018 deelde een vrouw op het online platform Babe anoniem haar ervaring over een date die ze had met Ansari. Ze zei dat ze door het pushende gedrag van Ansari zich gedwongen voelde tot seksuele handelingen.



De comedian reageerde enkele dagen later op de publicatie. Hij verklaarde dat hij tijdens de bewuste avond het idee had dat de seks "absoluut met wederzijdse instemming" plaatsvond. Ook liet hij weten de zaak privé te hebben besproken met de beschuldiger.



Kaarten gaan vanaf vrijdag 18 januari in de verkoop.