Coldplay en Kensington in de bioscoop

A Head Full Of Dreams is op 14 november te zien in Pathé Arena, De Munt en City. In de film wordt aan de hand van nooit eerder vertoond archiefmateriaal vertelt hoe Coldplay uitgroeit naar een van de meest succesvolle bands ter wereld. De leden komen zelf ook aan het woord.



Mijlpaal

De concertregistratie van Kensington is op 22 november aan de beurt, in Pathé Arena en De Munt. "Dit is onze favoriete showreeks in de Ziggo Dome geweest, en we vinden het heel tof dat we die show nu op het grootste scherm kunnen gaan laten zien", zegt gitarist Casper Starreveld.



Zanger Eloi Youssef noemt de bioscoopvertoning weer een nieuwe "mijlpaal" in de geschiedenis van de band.



Kaartjes zijn vanaf donderdag te koop.