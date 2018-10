Cold War winnaar publieksprijs Parool Film Fest

De films Becoming Astrid van Pernille Fischer Christensen en Girl van Lukas Dhont eindigden als tweede en derde.



Paff, een initiatief van Het Parool en September Film, vond dit jaar voor het eerst plaats op vier lokaties in Amsterdam: Het Ketelhuis, Cinecenter, Studio K en FC Hyena. Er werden in vier dagen 7909 kaarten verkocht.



Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur van Het Parool: "Paff is een echt filmfeest geworden dat zich over de hele stad heeft verspreid. Als kers op de taart hadden we fantastische gasten over de vloer, onder wie Thomas Vinterberg, Matthias Schoenaerts, Sebastian Koch, Pernille Fischer Christensen, Piet Kroon en Felix van Groeningen. We kijken alweer uit naar de volgende jaargang in oktober 2019."



