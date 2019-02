Cocktailbar Super Lyan verhuist van Londen naar Amsterdam

De cocktailbar is van Ryan Chetiyawardana, die zich liever Mr Lyan noemt omdat menigeen zich verslikt in zijn naam. Hij werd in 2015 benoemd tot beste bartender ter wereld.



Mr Lyan baarde in 2013 opzien door een cocktailbar te openen waar geen ijs en fruit werd gebruikt. Het was duurzaam, revolutionair zelfs, zou je kunnen zeggen. Een andere cocktailbar in Londen, Dandelyan, werd in 2018 bekroond tot beste cocktailbar ter wereld.



Kelder

Zijn derde bar, Super Lyan, verhuist nu vanuit de kelder van het Hoxton-restaurant Cub in Londen naar Amsterdam. Het is de eerste bar die Mr Lyan buiten het Verenigd Koninkrijk opent.



Thomas Datema gaat achter de bar staan bij Super Lyan. Hij werkte eerder bij Hiding in Plain Sight en was medeoprichter van Rosalie's Menagerie. Kortom: een bekende in de Amsterdamse cocktailwereld.