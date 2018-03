Cocktail Week: van Creamy Coconut tot Corpse Reviver

Klassieke cocktails als een mojito, sex on the beach of tequila sunrise zijn in een bar geen verrassing. Maar tijdens de Amsterdamse Cocktail Week, van maandag 5 tot en met zondag 11 maart, kun je jezelf in 45 bars laten verrassen met een bijzondere cocktail.



Elke deelnemende bar biedt twee speciale cocktails aan die gewoonlijk niet op de kaart staan: een mét (€8) en een zónder alcohol (€5).



Wie van te voren wil kiezen wat hij wil drinken kan vast inspiratie opdoen op de website van de Cocktail Week. Een Corpse Reviver No 666 bij Occo misschien, op basis van gin en chilipeper? Of liever een alcoholvrije Creamy Winter Coconut bij Rum Barrel?



Foodpairing

Je kunt terecht bij cocktail-, hotelbarren en restaurants. In 38 van de deelnemende locaties wordt ook werk gemaakt van foodparing: daar serveren ze het juiste hapje bij de juiste cocktail.