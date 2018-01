Club Lite verhuist naar Club 8 op Admiraal de Ruyterweg

Dat de club het huidige onderkomen moet verlaten, komt niet als een verrassing. Het was al langer bekend dat het pand plaats moest maken voor nieuwe woningen.



Per wanneer Club Lite zou verkassen was nog niet bekend. Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat het pand per 1 maart leeg moet zijn.



Club Lite moest dus op zoek naar een nieuwe plek, en vond die op de Admiraal de Ruyterweg, 'op nog geen twee steenworpen afstand van waar we nu zitten', bij Club 8. Daar krijgt Club Lite een eigen verdieping.



Blote voeten

De twee clubs zijn geen onbekenden. Club 8 bood 15 jaar geleden onderdak aan de eerste Natarajfeesten, de befaamde blote-voeten-partijtjes waar je bij Lite nog steeds voor terecht kunt.



Een groot deel van de programmering verhuist mee naar het nieuwe adres. Liefhebbers van ecstatic dance hoeven zich dus geen zorgen te maken. En ook de vaste gasten van Club 8 hebben weinig te vrezen: de vertrouwde poolhal blijft.



Elk weekend fotografeert Het Parool een Amsterdams feestje. Zo waren we ooit bij Wild Hearts in Club Lite.