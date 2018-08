Cinema in nieuwe Gaasperdammertunnel

Het is een beetje kil, en het galmt misschien een beetje, maar verder is een donkere tunnel de perfecte plek voor een filmavondje. In begin september wordt druk met stoeltjes gesleept en kunnen Amsterdammers in de Gaasperdammertunnel gratis naar driedaags filmfestival Metro Movies.



Randprogramma

Tijdens het festival worden onder andere High Rise, Straight Outta Compton, Babel en Blade Runner 2049 vertoond. Er is ook een randprogramma met discussies en performances binnen het theme: de maakbaarheid van de stad.



Om te zorgen dat men niet uitdroogt in de tunnel is er gelukkig ook een bar, en een 'foodcourt'. Er is ook een galerie en op zaterdag treedt rapper en jeugdwerker Kiddo Cee op.



Nog meer film

Deze zomer kun je op de meest uiteenlopende plekken films kijken. Zoals op een dakterras, in de tuin van de Hermitage, onder de metrohalte Kraaijennest en aan het IJ. -> Check alle buitenbioscopen van Amsterdam



Metro Movies

Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 september

Gaasperdammertunnel