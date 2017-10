Cinekid barst weer los in de herfstvakantie

Op het programma staan zo'n honderd films. Volgens de organisatie komen dit jaar in jeugdfims de thema's griezelen en film noir naar voren. Openingsfilm is De Buurtspion en ook in films als Missie Yeti: de Avonturen van Nelly & Simon en De Kidnappers gebruiken elementen uit het detectivegenre.



Zombies

Kinderen hoeven niet alleen stil te zitten, in het 1200 m2 grote Medialab kunnen ze experimenteren met interactieve installaties, workshops, masterclasses en virtual reality-games zoals Bitmap Banshees. In deze game hebben zombies Amsterdam overgenomen en moet je die al fietsend zien te ontwijken.



Op het festival gaan ook twaalf tv-documentaires en allerlei series in première. Een van de documentaires is De Kleine Mo, waarin Mo (12) zich afvraagt wat de toekomst van Marokkanen in Nederland is en hij in gesprek gaat met bekende Marokkaanse Nederlanders.



Naar aanleiding van de nieuwe kerstserie Circus Noël van de AvroTros kunnen kinderen in een circustent allerlei trucs leren en virtueel koorddansen. Daarnaast is er voor het eerst een Musical.ly Live Show, waarbij 'muser' Sara Dol vertelt over haar ervaringen met de app en ook tips & tricks deelt.



Cinekid, 21 t/m 27 oktober 2017