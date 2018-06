Chique de friemel en français

Black tie is in het Frans gewoon black tie. Heb ik weer.

Ik word geplaceerd aan tafel twee. Dan ben je een garçon important, denk ik toch zo.



Warm is het wel. Je hoorde vroeger weleens: een Ajacied trekt nooit zijn jasje uit. Nou, ik ben hier vanavond de enige niet-Ajacied.



Ik stel me voor aan mijn twee buurmannen aan tafel. De een: "Ah! Het Parool." De ander: "Het Parool! Ah bon."



En of ze nu dus op hun woorden moeten letten. Ik vertel dat dat inderdaad maar het beste is.



De gastheer legt uit dat er telkens drie genomineerden in zes categorieën zijn, en dan is er ook nog een personality award voor iemand die zeer belangrijk was voor de Frans-Nederlandse verhoudingen. Zonder te verklappen wie: het gaat om een vrouw die half Nederlands en half Zweeds is en een tijdje in Frankrijk studeerde.



Juist. Kajsa Ollongren komt pas later en voor haar is het vast ook nog een grote verrassing.



De eerste winnaar wordt bekendgemaakt. In de categorie Business Development wint: Sia Partners!