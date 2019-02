Chinees Nieuwjaar vieren bij horecatycoon Won Yip

Een vrouw, specialist in Chinese astrologie, vroeg me ooit naar mijn geboortedatum. "8 april 1966," zei ik. Ze schrok. 1966 was het jaar van het paard, en april behoorde tot vuurpaard.



En dan was ik ook nog eens een jonge­tje. Jongetjes uit april 1966 werden destijds in China uit voorzorg maar meteen na de geboorte vermoord, vertelde ze. Tot zover mijn affiniteit met Chinees nieuwjaar.



Tenzij Won Yip, ­horecatycoon, befaamd bezitter van het duurste penthouse in de stad, zijn jaarlijkse feestje geeft. Ik heb het vorige jaar omschreven als het Chinese Boekenbal: iedereen wil erheen, maar vol is enorm snel vol.



We beginnen met vuurwerk en draken, zoals dat hoort. Het trommelen is al begonnen, het vuurspuwen ook. Voor de deur, tussen de draken, drinkt Yip een kopje koffie. Ja, of het is iets ceremonieels. Dit is zijn cadeautje aan de stad, hij mag dat allemaal zelf weten.