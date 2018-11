Chin chin op een eitje met ijs

Voor de lunch maak ik een culinaire reis door de jaren tachtig. In restaurant Het Bosch verzorgen topchefs van destijds, elf Michelinsterren in totaal, het eten tussen de middag.



Ik heb maar niet ontbeten.



Eens even denken, waar stond ik culinair in die jaren? Begin jaren tachtig verscheen de eerste shoarmatent bij ons in Zuid-Limburg, dus kwam een grote schotel - 'geen groenten, veel vlees' - op het menu in plaats van een patatje oorlog bij frituur Op 't Heukske.



Voor alle zekerheid pols ik nog even bij mijn vriendin wat me te wachten staat. Zij kookte eind jaren tachtig al in De Smoeshaan.



"Carpaccio," zegt ze. "En zon­gedroogde tomaten waren het opeens helemaal. En heel veel ­pijnboompitten."



Met lekkere trek stap ik Het Bosch binnen. Carpaccio als ontbijt, moet kunnen.



De champagne sla ik beleefd af, maar volgens Lorenzo Ledel moet ik niet zeuren.



"Dit is Pol Roger, de beste die er is. Je gaat er niet van boeren."



Ah, overgehaald.