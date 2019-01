Chin Chin Club opent Hawaiiaanse tikibar Hula Hula

Hula Hula wordt een restaurant met cocktailbar en dansvloer in Hawaiiaanse sferen. "Een nieuwe interpretatie van een ouderwetse tikibar", noemt mede-eigenaar Oscar Steginga het. "Wel met kokosnoten, maar op een hoger niveau."



Wat de Chin Chin Club doet met de Aziatische keuken, gaat Hula Hula doen met Hawaiiaanse gerechten. Met tropische ingredienten wordt de traditionele tikibar gemoderniseerd.



Bloemenrokjes

Denk aan bediening in bloemenrokjes ('maar wel classy'), fluwelen loungebanken en veel riet. Bij binnenkomst krijg je een rozenkrans om, op de toiletten boven wordt Hawaiiaanse muziek gedraaid. Dat alles in een laid back sfeer. "We zijn nog in dubio of er wel of geen palmbomen komen," aldus Steginga.



"Het idee is dat je binnenkomt, lekker eet, een cocktail drinkt. Op de menukaart staan gerechten als dorade met ponzu, ziltige bakkeljauw en natuurlijk Pina Coladas. Later op de avond gaat de muziek wat harder en kun je dansen alsof je op een tropisch strand staat, maar het wordt geen discotheek."



De verbouwing is in volle gang. Naar verwachting gaat Hula Hula vanaf eind maart open, dagelijks tot 3 uur 's nachts en in het weekend een uurtje later.