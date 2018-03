Chimpanseeonderzoeker Jane Goodall komt naar Amsterdam

De Britse primatoloog en antropoloog verwierf wereldwijde faam door haar baanbrekende onderzoek naar chimpansees. Als jonge onderzoeker trok zij het oerwoud van Gombe (Tanzania) in om daar de apen te bestuderen.



Haar werk heeft niet alleen onze kijk op chimpansees veranderd, ook de manier waarop we naar mensen kijken is sterk beïnvloed door het onderzoek van Goodall.



Ommekeer

Vandaag de dag reist de 83-jarige primatoloog de wereld over om het voortbestaan van haar geliefde dieren te beschermen.



In lezingen en optredens vertelt ze over klimaatverandering, ontbossing en de ongelijkheid tussen arm en rijk. Met haar verhalen probeert ze een ommekeer te bewerkstelligen in hoe de mens de wereld bevolkt.



In mei zal Goodall Amsterdam aandoen, en gebruikt ze het podium van Carré om 'te laten zien hoe we in ons dagelijks leven een verschil kunnen maken', aldus organisator School of Life.



Jane Goodall - Reasons for Hope

Woensdag 23 mei (19.00 uur)

Carré, tickets vanaf €44