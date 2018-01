Chefs achter Restaurant Breda starten nieuwe zaak

Freek van Noortwijk, Guillaume de Beer en Johanneke van Iwaarden, die zich met Restaurant Breda en Guts & Glory stevig op de Amsterdamse (menu)kaart hebben gezet, misten iets in het culinaire aanbod van de stad.



Van Iwaarden: "Brasseriën zijn hier voornamelijk Frans, met typisch Franse gerechten. Wij wilden iets anders. Daarom voeren we in Maris Piper een wereldkaart, met bijvoorbeeld ceviche, en beef Wellington."



Comfort food voor speciale gelegenheden

Anders dan in Restaurant Breda zit je bij Maris Piper straks niet vast aan een vijfgangendiner, maar voor een snelle hap moet je er ook niet zijn.



"Je moet inzetten op een avond genieten. De brasserie is vernoemd naar een Brits aardappelras, dus denk aan koolhydraten en veel boter. Het wordt comfortfood voor speciale gelegenheden. Die balansdag moet je dus op een ander moment inplannen."



Chef's table

Als bewuste tegenhanger van de drukke brasserie wordt achterin Maris Piper een aparte ruimte ingericht als chef's table. Daar kun je straks met maximaal twaalf mensen en chef Guillaume dineren.



Van Iwaarden: "Dit is erg leuk om voor ons te experimenteren met nieuwe gerechtjes. We willen hier zo'n vijftien tot achttien gerechtjes serveren. Kleine bordjes in speakeasy-achtige sfeer."



Maris Piper opent naar verwachting begin maart. Een maand later opent de Chef's Table.