Charlotte Gainsbourg komt naar Paradiso

Gainsbourg is - net als haar vader Serge Gainsbourg - naast verdienstelijk actrice (onder andere Antichrist, Melancholia en The Snowman) ook zangeres.



Op haar dertiende nam ze met haar vader het nummer Lemon Incest op, en ook bij de film Charlotte For Ever bracht ze een gelijknamige plaat. In 2006 kwam haar tweede album, 5:55, uit, vol zwoel gezongen, elektronische droompop. Het Franse duo Air hielp haar bij de productie.



Poppy liedjes

Voor opvolger IRM uit 2009 kreeg ze assistentie van Beck, die haar fluisterende zang omlijstte met afwisselend poppy en dromerige liedjes, soms met een rauwer bluesaccent.



Voor Stage Whisper werkte ze samen met Beck, Connor O' Brien (Villagers), Charly Fink (Noah and the Whale) en psychedelicamuzikant Connan Mockasin. Op haar meest recente album Rest gaat het over haarzelf: 'een compromisloos zelfportret dat door de internationale pers geprezen werd,' aldus Paradiso.



De kaartverkoop start vrijdag 12 januari (€31,21)



Paradiso Amsterdam

Vrijdag 12 januari

19.00 - 23.00 uur