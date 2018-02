Chaos en nachtelijke diners: dit zijn de weekendtips

Kunstzinnig denken

Dit weekend vindt de tweede editie van het Sonic Acts Academy plaats. Sonic Arts biedt een platform aan artiesten en denkers om hun kunst en onderzoek te delen met het grote publiek door middel van workshops, presentaties, films, lezingen en optredens. Verschillende locaties zullen hiervoor worden ingezet, zoals Paradiso-Noord en Dansmakers. Het weekend begint in de nacht van de 23e met live optredens van onder andere Moor Mother en een DJ set van M.E.S.H. De volgende dag staat er onder andere een panel van ArtEZ Academy of Art and Design in Arnhem op het programma, over de veranderde wereld van technologie en het effect dat dit heeft op design. Ook is er een lezing van Rick Dolphijn over de perceptie van kunst en objecten. Meer informatie kan gevonden worden in het uitgebreide programmaboek.

Vrijdag 23 februari (20.00 - 06.00), zaterdag 24 februari (10.00 - 06.00), zaterdag 25 februari (10.30 - 19.30) reguliere pas: €65, dag pas: vanaf €17,50