Chantal Janzens &C krijgt eigen winkel en café in De Pijp

Het pand - waar voorheen de fietswinkel van Giant zat - is vanaf januari al de nieuwe werkplek van de hele 'makerij' zoals creative director Bram de Leeuw het noemt. Dat wil zeggen het hele '&C Office': de redactie, sales, marketing, brandstudio en productie.



Koffie en merchandise

"We zijn een merk voor consumenten en willen ook zichtbaar zijn voor die consumenten. In de Pijp zitten we precies waar onze doelgroep zich ook begeeft," legt De Leeuw uit. Maar een zichtbare redactie was voor &C niet genoeg. Vanaf eind februari, begin maart gaan de deuren van het pand ook open voor publiek.



De Leeuw: "We richten een koffiecorner in en een winkel met onze eigen kledingcollectie, accessoires, beautyproducten, merchandise. Wat het precies wordt, zijn we nu nog aan het definiëren. Onze &talent pop-up loopt nog tot maart, dus daarna zal je in de winkel vast ook werk van talenten zien."



Transparant

Over de schouders van de redactieleden meegluren en hun aantekeningen lezen of interviews afluisteren zit er niet in. "We houden alles transparant dus de hele makerij blijft zichtbaar, maar het is niet de bedoeling dat consumenten eens rustig over de redactie gaan wandelen. Al verwacht ik wel dat veel redactieleden geregeld in het café te vinden zullen zijn."



Wanneer &Coffee Corner en &C Store precies openen is nog onbekend, maar De Leeuw verzekert dat dat te zijner tijd groots zal worden aangekondigd en gevierd.