Celebs, uppers en disco: een ­gouden combinatie.

Mijn tram komt aan op het Rembrandt­plein. Een toerist wijst uit het raam: "Is that the Nightwatch?"



Zijn metgezel bevestigt. Dan: "I don't get the Nightwatch. It's like a collection of selfies."



Ik zit graag in de tram.



Op het Rembrandtplein is het ­verkleedpartijtje van de week. De première van een documentaire over Studio 54 wordt gevierd in ­discotheek Escape, met bijbehorende dresscode. De organisatie hoopt er het beste van.



Ze worden niet teleurgesteld, dat blijkt al meteen in de rij voor de deur. Een lange man draagt een witte bontjas tot zijn enkels en ­plateaulaarzen met verlichting. Nee, het is een lichtbalkje met tekst, zie ik nu. Dit wordt wat.