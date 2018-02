Camila Cabello met eigen show naar Afas Live

Dat maakte concertorganisator Mojo woensdag bekend. Het optreden maakt onderdeel uit van de Never Be The Same Tour.



Fifth Harmony

De 20-jarige zangeres trad twee keer eerder op in ons land, met de meidenband Fifth Harmony. De band werd opgericht na het programma The X-Factor in de Verenigde Staten.



Eind 2016 besloot Cabello na vier jaar solo verder te gaan en scoorde ze hits met onder meer Crying in the Club en Havana. Ook verzorgde ze solo al eens het voorprogramma van Bruno Mars tijdens zijn 24K Magic Tour.



De kaartverkoop voor de show begint vrijdag.