Café Remouillage: Proeven voor gevorderden (9)

In een voormalig eetcafé in de Rivierenbuurt streek dit jaar een Oostenrijker neer, die er na een korte verbouwing en zonder mediaoffensief begon te koken. Ik hecht niet veel aan het vermelden van het werkverleden van chefs, maar laat me dit zeggen: Jonathan Sparbers cv is indrukwekkend.



Over weinig mensen die de afgelopen jaren voor zichzelf begonnen, waren de verwachtingen in mijn omgeving hoger.



We stappen binnen bij Café Remouillage en worden in de kleine, wat spartaans ingerichte zaak verwelkomd door de chef zelf, die contact met zijn gasten en het koken de hele avond schijnbaar zonder moeite zal blijven afwisselen.